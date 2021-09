Gouverneur Cathy Berx wil brandweer en civiele bescherming onder één commando brengen bij rampen

De enorme watersnood in ons land heeft de Antwerpse gouverneur Cathy Berx aan het denken gezet. Ze vroeg zich af, wat er zou gebeuren als de provincie Antwerpen door zo'n extreem weer getroffen zou worden.

"In geval van een grote ramp, zoals de immense watersnood, hebben we gezien dat nogal wat hulpverleningszones manschappen hebben gestuurd naar het gebied", zegt Berx op Radio 2 Antwerpen. "Daarnaast heb je ook de civiele bescherming. Maar het is cruciaal dat er één duidelijke bevelstructuur is. Er moet gekeken worden waar de noden het grootst zijn en waar welke specifieke hulp dan ingezet wordt. Het kan eigenlijk niet dat mensen toekomen op het terrein en niet precies weten wat ze daar moeten doen."