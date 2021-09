Halen wil extra wachtbekkens op de Velpe en de Gete om nieuwe wateroverlast te voorkomen

Half juli liep in Halen een honderdtal huizen onder water. En ook verschillende straten in het centrum stonden onder water. De stad wil daarom ook een spaarbekken op de Gete. Want in juli moest er een kunstmatige bres geslagen worden in de dijk van de Gete, om nog meer ellende in het centrum te voorkomen. Op de Velpe werden eerder al spaarbekkens aangelegd maar dat bleek niet voldoende en ook daar moest een bres geslagen worden.

