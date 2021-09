Ja, de aanslagen van Parijs 2015 hebben Frankrijk veranderd, en niet alleen zoals je zou verwachten 

Een grote nationale manifestatie kwam er deze keer nochtans niet. Die was er wel geweest na de aanslagen bij Charlie Hebdo, in januari. Toen toonden anderhalf miljoen mensen hun afkeer van de terreur, maar ook hun geloof in de vrije meningsuiting. Niks daarvan in november. Niet zozeer uit angst, maar omdat de overheid elke bijeenkomst had verboden. Ze zou een gemakkelijk doelwit vormen voor eventuele nieuwe aanslagen.

Toenmalig president François Hollande had het meteen in de nacht van de aanslagen al over “een oorlogsdaad van een terroristisch leger, IS”. De president riep de noodtoestand uit en in zijn toespraken had hij het over Frankrijk en Fransen, over oorlog en actie… De natie sloot de rangen. Er waren al bij al ook weinig pogingen tot politieke recuperatie. Alsof de politici begrepen dat dit geen tijd was voor spelletjes.