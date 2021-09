Hollywood 2.0? Hoe de filmwereld worstelt met ons veranderend kijkgedrag en de macht van streamingdiensten 

Er is nog een andere reden waarom films minder opbrengen aan de kassa: het succes van de streamingdiensten. Vroeger was het simpel: eerst ging je een film in de bioscoop bekijken. Daarna kon je hem kopen op video en dvd en nog later was hij uiteindelijk op tv te zien. Maar dat verdienmodel staat intussen helemaal op zijn kop. Van het traditionele window - de periode dat een film exlusief in de bioscoop te zien is - schiet nagenoeg niets meer over.

Tijdens de pandemie bleven de bioscopen gesloten, en de verschillende streamingdiensten hebben daarvan geprofiteerd om zoveel mogelijk mensen naar hun platform te lokken. Sommige films werden gestreamd nog vóór ze in de zalen te zien waren, zoals "Zack Snyder's justice league" op HBO Max. Anderen kregen een zogenaamde hybride release, tegelijk te zien in de zaal en online, al dan niet tegen een meerprijs. Dat was het geval bij "Cruella", "The suicide squad", "Jungle cruise" en "Black widow". Maar dit nieuwe releasemodel vertoonde snel zijn eerste barsten.