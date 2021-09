Hommage aan filmregisseur Robbe De Hert in De Roma in Borgerhout: "Een verdiende en ontroerende hulde"

Gisterenavond was er in De Roma in Borgerhout een hommage aan filmregisseur Robbe De Hert, die vorig jaar overleed. Onder meer filmmakers Erik van Looy en Stijn Coninx vertelden wat De Hert betekend heeft voor de Vlaamse film. Wie er was, zowel bewonderaars als vrienden en familie, vonden het een geslaagde herdenking. "Je kan niet alle facetten van zijn leven laten zien, maar daarin zijn ze toch goed geslaagd", zegt een toeschouwer.