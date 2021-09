Na kritiek op kappen bosje Gent: kan je bos compenseren door ergens anders nieuwe bomen te zetten?

Integendeel, uit eigen onderzoek van het Labo Bos en Natuur is gebleken dat dergelijke kleine bossen net heel veel meerwaarde hebben voor de maatschappij, zei Vangansbeke.

In kleine bossen vindt namelijk tot 30 procent meer opslag van koolstof uit de lucht plaats dan in grote bossen, wat natuurlijk erg belangrijk is in de strijd tegen de klimaatverandering. Dat komt door het feit dat die kleine bossen relatief gezien meer bosranden hebben dan grote bossen. In die bosranden is er meer licht en het is er ook warmer en daardoor komen er meer bloeiende planten voor, er leven meer insecten en er is meer voedsel voor allerlei diersoorten, en de groei van het hout en de koolstofopslag gaan er ook sneller, zei Vangansbeke.

Ook belangrijk is het feit dat het bos in een stedelijke omgeving ligt, terwijl een groot deel van de compensatie in de landelijke Vlaamse Ardennen zou plaatsvinden.

Bossen in een stedelijke omgeving hebben meer functies dan de opslag van koolstof en de productie van hout, zei Vangansbeke. Een belangrijke functie is het tegengaan van het hitte-eilandeffect. In onze steden is het een stuk warmer dan buiten de stad door de grote oppervlakte aan verharde ondergrond en bomen in de stad zorgen voor een verkoelend effect.

De UGent heeft zelf microklimaatsensoren in de stad en deze namiddag was het in de plantentuin van de universiteit 1 graad koeler dan in de omgeving van de Sint-Baafskathedraal in het centrum, aldus Vangansbeke. En dat effect straalt ook uit naar de omgeving.

Daarnaast zuivert zo'n klein bosje ook de lucht en biedt het mensen de mogelijkheid om te wandelen en zich te ontspannen, het geeft een aangenaam gevoel in de stad en dat is heel belangrijk voor het geestelijk welzijn, dus er zijn heel veel voordelen aan, zo zei hij. Op het platteland is bos uiteraard ook belangrijk maar in het centrum van Gent heeft het bos relatief gezien een grotere meerwaarde.

De belangrijkste boodschap is dat bos in de mate van het mogelijke gewoon beter blijft staan en dat er telkens goed over nagedacht moet worden als men een bos wil kappen, zo besloot Vangansbeke.