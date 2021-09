Koningin Mathilde bezocht in Zottegem "School van de toekomst"

Ook de indeling in klassen is niet meer klassiek. Niet meer jaar per jaar, maar in "units". "We werken in 3 units", zegt Truyen. "Het eerste tweede en derde kleuterklasje zitten allemaal samen in 1 grote ruimte, maar ze hebben uiteraard aparte hoeken. En dan heb je nog een unit van de eerste 3 jaren basisschool en een unit van de laatste 3 jaren basisschool. En op de bovenste verdieping hebben we ook nog de unit van de eerste graad van het secundair onderwijs."