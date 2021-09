Kunst op Leuvense daken moet ervoor zorgen dat de stad mooi in beeld komt tijdens het WK wielrennen

"Tijdens het WK wielrennen in Leuven zal de stad ongetwijfeld mooi in beeld komen", zegt schepen van cultuur Denise Vandevoort. "We hebben samen met de mensen die de televisieuitzending verzorgen, bekeken wat voor de stad de belangrijkste plekken zijn. De Grote Markt is daar natuurlijk bij, maar ook het Museum M, de Vaartkom, het Arenbergkasteel. Dat zijn allemaal interessante plekken voor het toerisme."