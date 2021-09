Opnieuw Kweikersdag in Tienen:  waarom Tienenaren 'Kweikers' worden genoemd

"De meest bekende spotnaam voor de inwoners van Tienen is Tiense Kweikers", vertelt Marleen Vandenhoute van de dienst Toerisme. "Vroeger was het de gewoonte om tijdens de Pinksterviering in de kerk een witte duif los te laten als symbool voor de Heilige Geest. Maar er was eens een jaar waar de koster geen witte duif vond, dus besloot hij om een jonge eend te laten vliegen. Maar een tamme eend kan natuurlijk niet vliegen en het beestje begon luid te kwaken en verstoorde op deze manier de misviering. Aanleiding genoeg dus om de Tienenaars, die bovendien de Heilige Geest vergeleken met een eend, kweikers te noemen."