Toerisme Vlaams-Brabant lanceert eerste "Maand van de Lambiek": "Hele wereld kijkt naar onze bieren"

Van 18 september tot 17 oktober organiseert de toeristische dienst van de provincie Vlaams-Brabant de allereerste "Maand van de Lambiek". Op die manier wil ze de lambiekcultuur in de regio beter in de verf zetten. Tijdens vijf themaweekends kan je de verschillende brouwerijen en stekerijen bezoeken of het bier degusteren in volkscafés. Er zijn ook fiets- en wandeltochten uitgestipeld doorheen de streek. "Lambiek is het mooiste product van de wereld", vindt provincieraadslid Gunther Coppens (N-VA). "Het bier is uniek en bestaat al meer dan 300 jaar. Sindsdien is er nog niets veranderd aan de manier van brouwen. Ze kijken dan ook vanuit de hele wereld naar onze brouwerijen en stekerijen."