Man aangehouden die met gierende banden langs terrasjes over Grote Markt in Turnhout scheurde

"Rond half negen kregen we tientallen telefoontjes van mensen die getuige waren van een bestuurder die op de Grote Markt toertjes maakte, slipte, driftte,... kortom onverantwoord rijgedrag vertoonde", vertelt woordvoerder Rudy Remijsen van de politie Regio Turnhout op Radio 2 Antwerpen. "Er waren zelfs mensen die daarvoor uit de weg zijn moeten springen. Hij reed rakelings langs de aanwezige terrassen. De mensen waren echt ongerust, sommigen zelfs bang."

Omstaanders zijn er toch in geslaagd om hem tegen te houden, zodat de politie hem kon oppakken. Zijn auto werd ook in beslag genomen. Wat de man precies bezielde, is nog niet duidelijk. Wel heeft het parket ondertussen bevestigd dat hij onder invloed was. "De politie tilt enorm zwaar aan zulke feiten", vertelt Rudy Remijsen nog.