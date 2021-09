Fraudemeldingen swingen de pan uit: "Oplichting kreeg door coronacrisis enorme boost"

Het is nog steeds enorm opletten geblazen met fraudeurs. De coronacrisis geeft oplichters de kans om aanlokkelijke, maar valse webshops te creëren. Tijdens de pandemie gingen we massaal sporten, bakken én ontsmetten. De webshop waar je dan je nieuwe sportoutfit kan kopen, is niet altijd even betrouwbaar. "De bestelde producten worden niet geleverd of je gegevens kunnen worden gebruikt voor phishing", vertelt woordvoerder Lien Meurisse van FOD Economie bij "De inspecteur".

Hoewel de meldingen over e-commerce op 1 staan, kapen de vervelende telefoontjes van marketingbureaus die producten aan klanten aansmeren de tweede plaats weg. Een derde koploper in de fraudemeldingen zijn de spookfacturen, dat zijn fictieve facturen voor goederen of diensten die je niet hebt besteld.