Mobiele teams vaccineren kinderen in 30 Antwerpse scholen: "Binnen de vertrouwde schoolomgeving is de drempel lager"

Door privacyredenen weten scholen zelf niet hoeveel en welke kinderen al gevaccineerd zijn, maar binnenkort komen er wel globale cijfers per school. "Er zijn al scholen die gevraagd hebben hoe groot de vaccinatiegraad bij hen is, maar dat weten wij niet. Van zodra die cijfers bekend zijn, kunnen ze zelf nog beslissen of de vaccinatiegraad voldoende is of dat ze graag nog ondersteuning zouden krijgen. Zo zullen er nog wel extra scholen op onze planning komen", legt Stefaan Van der Borght van de eerstelijnszones uit in "Start Je Dag" op Radio 2 Antwerpen.