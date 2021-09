Moorslede krijgt nieuw gemeentehuis: "Plots de kans om een oud warenhuis op de markt te kopen"

Het nieuw administratief centrum van Moorslede komt vlak bij de markt, waar nu een leegstaande supermarkt is. Het is nog niet voor meteen. Het gemeentebestuur zal de plannen voorbereiden, maar de bouw is pas voor de volgende legislatuur. Burgemeester Ward Vergote (Visie): "We hadden de kans om het oud warenhuis aan te kopen voor een aantrekkelijke prijs. Maar dit was niet voorzien in het meerjarenplan. De budgetten moeten in de volgende legislatuur worden ingepland. We zullen wel al starten met de bevraging van de medewerkers, navraag doen bij collega-gemeenten en met een studiebureau de eerste stappen zetten. Zo kunnen we in de volgende legislatuur meteen overgaan tot realisatie."