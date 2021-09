Nieuwe coalitie voorgesteld in Langemark-Poelkapelle: geel, rood, blauw en een vleugje groen 

Het is in elk geval een historisch moment voor de gemeente in de Westhoek. Laurent Hoornaert van TOPE 8920: "Het is heel lang geleden dat er een burgemeester is geweest van een andere signatuur dan CD&V. Het is een historisch moment. Het zal niet gauw vergeten worden wat we hier vandaag hebben kunnen bereiken."

Wat zal er in Langemark-Poelkapelle veranderen? "De belastingsdruk willen we verminderen en de kinderopvang in Poelkapelle moet er nu effectief komen. Daar hebben we een gezamenlijke visie over. Ook in Bikschote moet er vooruitgang komen. Daar gaat het over de nieuwe site rond de kerk en een nieuwe school", zegt toekomstig burgemeester Cool.