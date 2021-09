Nog tot morgenavond viert de Joodse gemeenschap Nieuwjaar: "Iedereen is mooi gekleed en eet zoet fruit"

De Joodse gemeenschap viert sinds gisterenavond joods nieuwjaar. Voor hen is het jaar 5782 nu begonnen. Joden vieren dat door naar de synagoge te gaan en thuis te tafelen met verschillende specialiteiten. Wie in Antwerpen woont zal de feestperiode ongetwijfeld ook opmerken in het straatbeeld. "Iedereen is mooi gekleed zoals op Sabbat en wenst elkaar een heel gelukkig en zoet nieuwjaar", vertelt Regina Slusny van het Forum der Joodse organisaties op Radio 2 Antwerpen.