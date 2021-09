Hazelnootrel in Italië: Nutella-fabrikant wil meer hazelnoten uit Italië, boeren verzetten zich tegen uitbreiding

Of de hazelnoot ook hier in België goed zou aarden? Volgens Van Damme lukt dat zeker en vast. "Je ziet hier meer en meer een tendens van agroforestry waar men eenjarige landbouwteelten combineert met bomen en struiken die de velden afperken." Dit systeem met hazelaars zou volgens de expert kunnen slagen bij ons. "Het zal altijd wat marginaler blijven dan in Italië, maar met wat stimulering van bovenaf zou het in principe kunnen."