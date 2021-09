Belgische Olympiërs worden normaal gezien vrijgesteld van belastingen op premies, wettelijk kader in de maak

De Olympische Spelen in Tokio waren zeer succesvol voor de Belgische delegatie. In totaal sleepten onze atleten 26 top acht-plaatsen in de wacht. Zeven daarvan waren medailles. De bijhorende premies bedragen daardoor in totaal 571.500 euro.

Een gouden medaille leverde in Tokio 50.000 euro op (12.500 per atleet in teamsporten zoals hockey). Een zilveren en een bronzen medaille brachten respectievelijk 30.000 en 20.000 euro op. Met een achtste plaats kon tot 5.000 euro verdiend worden. Ook trainers kregen een premie. Die bedroeg zo'n 25 procent van de premie van hun atleet.