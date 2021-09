Ooggetuigen dolle chauffeur Turnhout: "Iedereen was bang, een moeder met kind moest rennen voor haar leven"

"Ik zat rond half negen iets te eten op een terras op de Grote Markt in Turnhout. Plots hoorde ik gierende remmen of banden achter mij. We zagen een auto rondjes draaien met veel lawaai en vertoon. Ik had de schrik van mijn leven want dat bleef maar duren. Ik voel de adrenaline nog nu ik erover vertel", zegt ooggetuige Astrid Thielemans op Radio 2 Antwerpen.

"De uitbater van het restaurant had de nummerplaat genoteerd en de politie gebeld. Even later verdween de chauffeur en keerde de rust terug. Toen hij daarna weer de Grote Markt opreed, ging hij nog driester tekeer. Toen zat de schrik er pas echt in", zegt Thielemans.