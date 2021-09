Mensen willen weer op skivakantie: Reizen Lauwers organiseert nu al in herfstvakantie eerste reizen

Dat mensen aan het popelen zijn om de skilatten weer onder te binden, merken ze ook bij Reizen Lauwers in Boechout. Daar kunnen klanten uitzonderlijk al een eerste reis boeken in de herfstvakantie, terwijl ze normaal maar vertrekken vanaf de kerstvakantie. "Die reis in de herfstvakantie loopt samen met onze cursusreis. Dat is traditioneel onze eerste reis, waarop we een opleiding geven aan onze monitoren", vertelt Pegie Lauwers in "Start Je Dag".