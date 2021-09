Man verwondt huisbaas en verschanst zich op dak: Lange Nieuwstraat in Antwerpen tijd afgesloten

"Om 9 uur vanmorgen heeft een man zijn huisbaas, die op hetzelfde adres woont, verwond", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. "De man is daarna naar het dak gevlucht en dreigde om brand te stichten."

De politie heeft daarom de straat afgesloten en een veiligheidszone afgebakend. "We hebben met de man proberen te praten, maar we konden niet anders dan de speciale eenheden van de federale politie erbij te halen, om de man veilig te arresteren."

De man is lichtgewond geraakt bij zijn arrestatie en naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Daarna zal hij verhoord worden. Ook de huisbaas is opgenomen in het ziekenhuis met lichte verwondingen. Over de aard van de verwondingen of met welke wapens dat eventueel gebeurde, wilde de politie niet meer informatie kwijt.