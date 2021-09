Polen loopt Europees coronageld mis als het geen einde maakt aan omstreden holebivrije zones

"Dit is zeker een sterk signaal", vindt Rémy Bonny. "We hadden eerder al opgeroepen om dergelijke maatregelen te nemen, en dit is een eerste stap".

Het is niet de eerste keer dat er fondsen worden afgenomen, maar dit is wel van een andere orde dan voordien. "Toen ging het over 20.000 euro per gemeente die werd afgenomen. De Poolse regering deed daar lacherig over, en besliste toen om zelf 60.000 euro aan die gemeenten te geven. Maar nu gaat het over 126 miljoen euro, en dat kan de Poolse regering niet zomaar ophoesten."