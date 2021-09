Pro Velo Brussel start campagne om fietsen beter te beveiligen: "Ieder jaar worden 12.000 fietsen gestolen in Brussel"

Je kan deze maand ook je fiets gratis laten registreren. "In Brussel kan je via het platform mybike.brussels je fiets laten beveiligen. Dat is vergelijkbaar met het graveren van een fiets, maar in dit geval wordt een sticker aangebracht die moeilijk te verwijderen is. Op die manier is je fiets geïdentificeerd en kan die gemakkelijker teruggevonden worden als die gestolen wordt", aldus Max Engelen.