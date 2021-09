Rijbewijs of aangifte geboorte: binnenkort kan het allemaal digitaal

In Nederland en Estland bestaat het al: gemeenten zonder gemeentehuis. Gemeenten waar quasi alle producten en diensten digitaal aan te vragen zijn. Iets wat minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers, ook in Vlaanderen wil uitrollen. "Een identiteitskaart of reisdocumenten aanvragen, daar moeten we in de 21ste eeuw toch geen verlof voor nemen en in de file gaan staan?”, klinkt het bij Somers.