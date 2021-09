BEKIJK: Intense tijd breekt aan voor slachtoffers aanslagen Parijs: "Nu proces dichterbij komt, neemt adrenaline toe"

Yana zat op het terras van café Le Comptoire Voltaire toen Brahim Abdeslam zichzelf opblies. Ze verloor bij de aanslag een oog en moet nog regelmatig operaties ondergaan. Ze is van plan om het proces bij te wonen, of toch zeker wanneer het gaat over de aanslag waar ze zelf het slachtoffer van is geworden. Mogelijk zal ze ook getuigen, al is ze daar nog niet uit. "Hoe meer het dichterbij komt, hoe minder ik daar zin in heb, eerlijk gezegd", vertrouwt ze onze redactie toe.