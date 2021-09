Spaanse vrouw klaagt regionale gezondheidsdienst aan voor "babywissel" bij geboorte

Het lijkt wel iets dat enkel in films kan gebeuren, maar nu blijkt 19 jaar geleden toch een "babywissel" te zijn gebeurd in Spanje. In een ziekenhuis ten zuiden van de stad Bilbao kregen twee jonge koppels 19 jaar geleden het verkeerde dochtertje overhandigd. De ongelukkige fout werd ontdekt door één van de vrouwen zelf.