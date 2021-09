Australische muskuseend kan mensen én een dichtslaande deur nabootsen (en dat is vrij uitzonderlijk)

De gedragsbioloog is via via in contact gekomen met de vogelliefhebber die indertijd de opname heeft gemaakt. Ripper was door mensen opgevoed, met de hand gevoederd en kwam nauwelijks in contact met soortgenoten. "Net als bij zangvogels slaan de mannetjes van deze soort op jonge leeftijd de geluiden op die ze om zich heen horen. Als ze dan zelf seksueel volwassen worden, produceren ze die geluiden om te pronken, om andere mannetjes te intimideren of om vrouwtjes te lokken."