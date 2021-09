Stad Gent investeert 23 miljoen in sociale huisvesting

Maandag is in de Genste wijk Nieuw Gent de bouw gestart van 2 nieuwe sociale appartementsgebouwen. Die moet de zes verouderde woontorens daar vervangen. Dat gaat sneller dan gepland, dankzij de miljoenen aan subsidies die plots zijn vrijgekomen.

En er staan nog veel meer projecten op stapel, zegt WoninGent-voorzitter Marc Heughebaert: "Als antwoord op ons verouderd patrimonium hebben we een ambitieus plan opgemaakt: over tien jaar gespreid willen we 2,6 keer meer investeren dan oorspronkelijk voorzien. Om die snelheid aan te houden is het belangrijk om geen financiële obstakels tegen te komen. De duurzame investering van de stad is dus heel welkom."

De komende tien jaar plant WoninGent de bouw van zo'n 1.100 nieuwe sociale huurwoningen, ruim 2.000 bestaande sociale huurwoningen worden gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw.