Stefaan Fernande, schrijver van de hits "Nobelprijs" en "Porselein", onverwacht overleden

De Belgische hitschrijver en componist Stefaan Fernande is overleden. Dat wordt bevestigd door bronnen dicht bij de familie. De carrière van de songschrijver uit Rieme, bij Evergem in Oost-Vlaanderen, nam een vliegende start met de Clouseau-klassieker "Nobelprijs" in 1996. Hij schreef honderden liedjes voor vele Vlaamse artiesten, zoals Yasmine en Will Tura. Hij werd 54 jaar.