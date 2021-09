Testlab revalidatie-hulpmiddelen in Herk-de-Stad: "We willen de brug slaan tussen de zorg en de bedrijfswereld"

"We gaan een stukje klinische testingvalidatie trajecten opzetten voor bedrijven, universiteiten en hogescholen die nieuwe innovaties voor de zorg willen gaan ontwikkelen", zegt Sarah Meyer. "Concreet gaan we onze klinische expertise aanbrengen waarbij we patiënten, maar ook therapeuten en onze medische experten rond tafel gaan zetten samen met de bedrijven. Om er zo voor te zorgen dat alles wat ze als eindgebruiker nodig hebben, al in een vroege fase in die innovatie kan meegenomen worden."