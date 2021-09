BEKIJK – Morgen start proces aanslagen: hoe een herfstavond in november uitdraaide op nacht vol terreur in Parijs

13 november 2015. Iets na 21 uur ontploft een eerste bom aan het Stade de France, net buiten Parijs. Er valt één dode. Helaas is het nog maar het begin van een avond vol terreur in Parijs. Na het voetbalstadion houden terroristen een moordende raid langs verschillende terrassen en in concertzaal Bataclan. Het dodental is onwezenlijk: 130 slachtoffers komen om het leven. Na 6 jaar start (eindelijk) het proces. Bekijk hier een beklijvende tijdslijn van die avond (let op: sommige beelden kunnen gruwelijk zijn).