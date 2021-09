UGent kapt bos aan De Sterre en stuit op kritiek van buurtbewoners, studenten én personeel

Aan de De Pintelaan in Gent ligt het bos, op grond van de UGent. Maar dat stuk groen, zowat een voetbalveld aan bomen, zal dus verdwijnen. De UGent wil de goed 4.000 vierkante meter groen inruilen voor een nieuwe studentenhome.

"Er zijn studentenkamers te kort in Gent. Daardoor verhoogt de druk op de particuliere woningmarkt in de stad, té veel studenten leven nu gewoon in huizen of appartementen. Een recente studie leert dat er zowat 10.000 zijn. We willen nu wat druk van de ketel halen door nieuwe studentenkoten te bouwen.We begrijpen de boosheid, maar we willen benadrukken dat een dergelijk project enkel tot stand komt na afweging van elke mogelijke alternatieve optie", klinkt het bij de UGent. Die was er dus blijkbaar niet, dus komt er aan de Sterre een nieuwe home, goed voor 212 studentenkamers.

"Het is het eerste van twee bouwprojecten want er komt ook een nieuwe home aan de Heymanslaan. En alle bestaande homes worden grondig gerenoveerd."