BEKIJK: Filmpje van uitgestorven Tasmaanse tijger voor het eerst in kleur te zien

François-Steininger woonde in 2012 in Australië en was daardoor vertrouwd met en geraakt door het verhaal van de Tasmaanse tijger. Het beeld was "verbluffend" gezien de ouderdom, maar een hele uitdaging om in te kleuren, zegt hij op de website van het NFSA. "Los van het dier waren er amper andere elementen in het fragment. En door de resolutie en kwaliteit van het beeld waren er heel veel details. De vacht was dik en heel wat haartjes moesten in detail worden verfijnd."

Door het gebrek aan archiefmateriaal moest het team zich baseren op huiden van Tasmaanse tijgers in musea, tekeningen, schilderijen en geschreven teksten over de vacht van het dier. "Ik heb aan meer dan 100 archieffilms en -series gewerkt, allemaal heel complex. Hier had ik nog een andere uitdaging en verantwoordelijkheid: ik moest zorgvuldig omspringen met het zeldzame beeldmateriaal en respect tonen voor de laatste vertegenwoordiger van een soort die 85 jaar geleden verdween."