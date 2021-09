Vakmensen uit bedrijfsleven enkele uren per week voor de klas in Sint-Niklaas

Directeur Kris De Munck van de Sint-Carolusschool: "Vier lesuren per week komt er iemand van een chemisch bedrijf aan onze leerlingen praktijklessen geven. Die brengt dan zijn of haar expertise mee uit het werkveld. Dat is ook een meerwaarde voor de leerkrachten, die op die manier ook extra informatie krijgen vanuit het bedrijfsleven." Dus alle theoretische processen die de leerlingen in de theorievakken leren, worden in die uren omgezet in de praktijk.