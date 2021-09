Vanaf vandaag kan je met bitcoin betalen in El Salvador, maar is het enthousiasme wel zo groot?

Hoe gaat het concreet in zijn werk? De overheid komt met een digitale portemonnee voor elke inwoner, een app die ze kunnen downloaden en waar bitcoins op staan met een waarde van 30 dollar. El Salvador is een van de armste landen van Centraal-Amerika en 30 dollar is veel geld. Het is een duidelijke aansporing van de regering om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen.

Maar is het enthousiasme wel zo groot? Uit bevragingen blijkt dat een groot deel van Salvadoranen tegen de invoering van de bitcoin is. Er is nog veel onduidelijkheid, mensen weten niet wat virtuele munten zijn en hoe het systeem werkt. Bovendien blijkt er ook niet veel uitleg geweest te zijn over hoe je nu eigenlijk met die nieuwe bitcoin-automaten aan de slag moet. De voorbije week kwam het tot protesten in El Salvador.