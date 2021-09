Grote elektroketen verkoopt teruggezonden toestellen via veilinghuis uit Sint-Niklaas

Elektroketen Krëfel wil niet meer dat die toestellen er lang blijven liggen en werkt nu samen met veilinghuis Vavato in Sint-Niklaas om de goederen te veilen en zo een nieuw leven te geven. Het gaat om koptelefoons, koffiezetapparaten, elektronische weegschalen en andere zaken. Vaak is de verpakking wat beschadigd, of er zit een kras of een verkleuring op, of het is al een keertje gebruikt. Maar ze werken nog perfect en kunnen nog gebruikt worden.