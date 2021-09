VIAS organiseert eerste burgerpanel rond verkeersveiligheid in Antwerpen: burgers kunnen mee debatteren over controle en straffen

Vorig jaar vielen er 640 doden in het Belgische verkeer. Tegen 2050 wil de federale overheid er geen enkele meer. Dat is het doel van de campagne All For Zero. In het kader daarvan organiseert VIAS burgerpanels in Antwerpen, Gent en Leuven. Vandaag vindt het eerste plaats in Antwerpen. "We gaan dus gesprekken doen met burgers", zegt woordvoerder Stef Willems. "All For Zero moet leiden tot een nieuw verkeersveiligheidsplan op het federale niveau en er zullen ook gewestelijke en lokale elementen in opgenomen worden."

De burgerpanels buigen zich over enkele concrete, hete hangijzers en worden daarbij begeleid door experts. In Antwerpen gaat het over controle, begeleiding en bestraffing. "Hoe kunnen we mensen controleren op overtredingen en welke straf geven we dan? Moet dat een gewone geldboete zijn of een verkeerscursus bijvoorbeeld?"

(De tekst loopt daaronder nog voort.)