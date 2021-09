Waarom ben je bang van spinnen? Dit kan je eraan doen!

Het zijn dieren die ons niet veel kwaad kunnen doen, maar velen zijn er toch bang voor: spinnen. Dat is niet erg. "Angst is een hele gezonde en normale reactie. Het is een manier om ons te beschermen en te overleven", aldus gedragstherapeute Alexandra Seijnaeve. Belangrijk om te weten is wel dat er een duidelijk verschil is tussen angst en een échte fobie. "We spreken van een fobie vanaf het moment dat de angst verlammend gaat werken en ons gaat hinderen in ons dagelijks functioneren. Zo ga je bijvoorbeeld vermijden om naar de kelder te gaan omdat je weet dat daar spinnen zitten", aldus Seijnaeve.