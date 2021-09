Het recht om te weten: Britse politie vertelt of partner agressief was in vorige relatie, "ook bekijken in België" 

In de UK kan je zelf naar de politie stappen om informatie te krijgen over iemand. Dat noemt men daar "the right to ask", of "het recht om iets te vragen". Bijvoorbeeld: vrouwen die merken dat hun man agressief is, kunnen zelf informatie opvragen bij de politie over die man.

Anderzijds kan de politie ook proactief mensen inlichten als ze een risico lopen in hun huidige relatie. Dat heet dan "the right to know", of "het recht om te weten". Het is altijd aan de politie om in te schatten of zo’n informatie gedeeld mag worden, maar toch gebeurt het vrij vaak.



Tussen maart 2019 en maart 2020 kregen zo'n 4.500 mensen een inlichting van de politie in Engeland en Wales. In dezelfde periode kregen nog eens ruim 4.000 mensen informatie van de politie nadat ze er zelf om gevraagd hadden. Ook Nieuw-Zeeland, Australië en Canada kennen gelijkaardige wetten die het "recht op informatie" vastleggen.