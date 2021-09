80-plussers in Zuid-West-Vlaanderen krijgen een gele doos: "De doos kan levens redden" 

De dozen kosten 3 euro per stuk. Slechts 3 euro, want door zo’n groot aantal aan te kopen, is een korting bekomen van meer dan 2 euro per doos. De kosten zijn voor de lokale besturen. “De gele doos bevat standaard een ringboekje, een vermissingsfiche en een pochette. De eigenaars moeten belangrijke persoons-, medische en contactgegevens noteren zoals medische problemen, medicatie en wie de familie- of vertrouwenspersonen zijn. We hebben er ook een vermissingsfiche ingestopt om in te vullen. Hiermee wordt kostbare tijd gewonnen als iemand is vermist”, vertelt Stijn Tanghe. “Ook andere documenten zoals een medische fiche of een wilsbeschikking kunnen in de pochette terecht”.