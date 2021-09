20 jaar na aanslagen 9/11 worden nog nieuwe slachtoffers geïdentificeerd, hoe kan dat?

Zaterdag is het 20 jaar geleden dat de jihadistische terreurgroep Al-Quaida twee vliegtuigen in de WTC-torens boorde in New York. Een derde vliegtuig vloog in het Pentagon (het ministerie van Defensie, red) in de buurt van Washington D.C. en een vierde vliegtuig stortte neer in de buurt van Shanksville, in de staat Pennsylvania. In totaal kwamen zowat 3.000 mensen om het leven.