Advocate milieurecht scherp voor Demirs juridische stappen tegen 3M: "Zo los je de echte systeemfouten niet op"

Minister Demir heeft het gehad met de ontwijkende antwoorden van de toplui van 3M over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht, zo zei ze dit weekend. Gisteren kwam dan ook het nieuws dat ze het chemiebedrijf officieel in gebreke stelt voor de vervuiling. Dat betekent concreet dat het bedrijf zowel hier als in de VS deurwaarders over de vloer kreeg.