Ongeloof en woede in Spanje na aanval op homoseksuele man: 20-jarige mishandeld door 8 gemaskerde mannen

In de Spaanse hoofdstad Madrid heeft een aanval plaatsgevonden op een jonge homoseksuele man. Acht in het zwart geklede en gemaskerde figuren vielen de 20-jarige zondagnamiddag aan in het portiek van zijn woning. Het slachtoffer werd bedreigd en met een mes in het gezicht gestoken. Ook krasten de daders het Spaanse woord "maricón" ("flikker") in één van zijn billen.