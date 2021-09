Archeologisch onderzoek naar mestkuilen aan Flanders Expo in Gent krijgt steun van de Vlaamse overheid

Er is twijfel over de benaming "mestkuil", daarom is dat extra onderzoek broodnodig om de ware toedracht van de structuren te bepalen. "Onderaan de kuil zien we een dikke, organische laag en we dachten eerst aan mest", verklaart Hoorne. "Maar die hypothese moet misschien bijgesteld worden: we vermoeden dat het om een soort wol gaat die verwerkt werd tot laken." De kuilen zijn dan de plek waar het proces van die verwerking van wol tot laken wellicht gebeurde. "Dat zou niet verrassend zijn, want dan is er een link met de lakennijverheid die Vlaanderen groot heeft gemaakt."