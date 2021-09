Bart Peeters herneemt in december zijn Deluxe-concerten in Lotto Arena en vestigt record van langstlopende reeks

Bart Peeters is blij als een kind om weer samen te mogen zingen met zijn band De Ideale Mannen en zijn geliefde koor: "De voorbije zomeroptredens waren al een mooi begin van de bevrijdingsfeesten. Maar de ultieme soundtrack van de bevrijding zal zich voor mij pas in de Lotto Arena met mijn 500-koppig koor voltrekken. Het moet met alles erop en eraan. Daarom moeten we wachten tot december."

De 50.000 tickets omboeken is voor de organisatoren een huzarenstukje. "Dat is een waanzinnig ding, want mensen die een ticket hadden voor de maandagavond, moeten opnieuw op een maandagavond ingepland worden. Maar misschien hebben die al iets anders te doen."