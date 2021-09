Leuvense bergwandelaar al weken vermist in Franse Alpen: "Hij zou zeker iets laten weten"

De bedoeling was dat Wouter een vijftal dagen zou rondtrekken om nadien aan te komen in het Franse dorpje Barcelonnette. "Toen hij daar op 22 augustus nog steeds niet was aangekomen, sloegen zijn ouders alarm. Ze konden hem niet meer bereiken en hij belde ook zelf niet terug", vertelt Walter op Radio 2 Vlaams-Brabant. Intussen zou Wouter al bijna twee weken terug moeten zijn.

Vreemd detail: de gsm van Wouter gaat volgens Walter momenteel nog over, maar springt na een paar keer bellen op voicemail. "Wouter had zeker iets laten weten als hij vertraging zou oplopen. En al zeker aan zijn ouders. Zijn familie is enorm ongerust en ook wij maken ons veel zorgen." De Franse autoriteiten zoeken intussen zowel te voet als met helikopters verder naar Wouter.