Bewoners asielzoekerscentrum van Houthalen-Helchteren oefenen Nederlands door gesprekken met buurtbewoners

"Het is heel makkelijk om met de bewoners hier te praten", zegt een vrijwilliger. "Ik zat net aan tafel bij enkele Afghaanse mannen en dan gaat het natuurlijk dadelijk over de situatie in Afghanistan. Het ijs breken is niet nodig. Het gesprek verliep heel natuurlijk", lacht hij.

"Een Palestijnse jongen zei net nog dat Nederlands heel moeilijk is", gaat de vrijwilliger verder. "Want alle Vlamingen spreken anders en de grammatica is ook niet makkelijk. Maar toch doen de mensen het hier al heel goed, vind ik. Ik was net nog onder de indruk van het Nederlands van een Afghaanse jongen. Nochtans klaagt hij erover dat hij weinig kans heeft om te oefenen. Hij neemt regelmatig de bus naar Hasselt maar om daar spontaan beginnen te praten met mensen, is heel moeilijk. Dat motiveert mij dan weer om te blijven komen naar het praatcafé. Zo heeft hij tenminste de kans om met mij te oefenen."