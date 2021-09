Bijna elke dag gebeurt er een fietsongeval met een openslaande autodeur: bekijk hier wat je als autobestuurder kan doen

Met een eenvoudige techniek, de zogenoemde "Dutch Reach", zijn zulke ongevallen volgens Van den Bergh te voorkomen. Als bestuurder of passagier ben je namelijk extra alert wanneer je je autodeur opent met je hand die het verst van je autodeur verwijderd is. Voor de autobestuurder is dat dus niet met je linker- maar met je rechterhand. “Daardoor maak je automatisch een kwartdraai naar links en kijk je gemakkelijker in je autospiegel en over je schouders of er geen fietser aankomt.”