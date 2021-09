Mooiste uitkijkpost van Gent weer open: restauratie Boekentoren na 9 jaar afgerond 

Henry van de Velde (1863-1957) was een van de beroemdste en veelzijdigste kunstenaars van ons land en van Europa. Hij was niet enkel architect, maar ook kunstschilder en vormgever van meubilair, serviesgoed, kleding. Hij evolueerde van art-nouveau naar strak modernisme. Van de Velde stichtte mee de Kunstgewerbeschule in Weimar, die later het Bauhaus werd. Bekende gebouwen van zijn hand zijn Villa Bloemenwerf in Ukkel, het museum Kröller-Müller in Nederland en de Boekentoren in Gent.