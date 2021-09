MR-voorzitter Bouchez over invoering coronapas in Brussel: "Mislukking van Brusselse coronabeleid"

Georges-Louis Bouchez de voorzitter de Franstalige liberalen (MR) is in "Terzake" erg scherp over de coronapas die wellicht wordt ingevoerd in de hoofdstad. "Het toont de mislukking van het Brusselse coronabeleid aan", zegt hij scherp. Vergelijkingen met Frankrijk doet hij van de hand: "In de rest van het land is een hoge vaccinatiegraad bereikt zonder zo'n coronapas."